Bodycam, De Corato: " In Lombardia nuovi bandi per dotare la polizia locale"

"Apprendo con soddisfazione che anche l'Arma dei Carabinieri ha preso in considerazione l'utilizzo delle body cam per i militari in servizio". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia a seguito delle dichiarazioni del Comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 della Scuola Ufficiali. Nistri ha infatti evidenziato che le body cam potrebbero essere presto adottate dai militari dell'Arma.

"Come da tempo ribadisco - ha aggiunto De Corato - si tratta di strumenti fondamentali per chi opera in strada tanto che anche quest'anno, come Regione Lombardia, pubblicheremo dei bandi per fornire agli agenti dei comandi di Polizia locale lombardi anche le body cam. Si tratta di apparecchi con funzione deterrente, che permettono di tutelare gli operatori documentando i loro interventi. Questa notizia dunque non puņ che essere positiva, perché, chi opera potrą svolgere il proprio lavoro, spesso molto rischioso, con strumenti adeguati".