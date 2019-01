Autonomia lombarda, Galli: "Finito il tempo dei dibattiti, andiamo verso i fatti"

"Personalmente mi trovo in dissenso rispetto alla proposta lanciata dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, di aprire un grande dibattito tra tutte le Regioni italiane sul tema dell'autonomia e del regionalismo differenziato".

Lo dichiara Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia e alla Cultura della Regione Lombardia. "In Lombardia, come nelle altre Regioni che hanno avviato il percorso di attribuzione di maggiori forme di autonomia - spiega Galli - il tema è stato adeguatamente dibattuto e approfondito, anche confrontandosi con le categorie produttive che in Lombardia hanno esplicitamente appoggiato la richiesta di ulteriori forme di autonomia".

"Game over. Il tempo dei dibattiti approfonditi e delle riflessioni teoriche è terminato. Ora andiamo verso i fatti -

continua l'assessore regionale - verso l'applicazione concreta delle maggiori forme di autonomia per arrivare a un regionalismo differenziato maturo e responsabile, che gioverà a tutto il sistema nazionale".

"Rassicuro il presidente Boccia sul fatto che l'autonomia non produrrà nuovi centralismi nel Paese - conclude l'assessore Galli - e, soprattutto, andrà nella logica dell'efficienza responsabile di tutti i livelli istituzionali, senza alcun danno alla coesione nazionale".