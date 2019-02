Autonomia regionale, presidente Fontana: "Risultato importante, premiato impegno comune"

"Il lavoro, svolto con professionalità e grande impegno da tutte le parti chiamate in causa, ha prodotto un nuovo e importante risultato". Lo ha detto il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'esito del Consiglio dei Ministri. "La chiusura della fase tecnica - ha aggiunto Fontana - con il passaggio di giovedì nel Consiglio dei Ministri segna un momento molto importante per chi, come i lombardi, ha sempre creduto

nell'autonomia. A rendere poi, ancor più forte, il proseguio del nostro percorso sono le parole del ministro Stefani quando fa sapere che sull'impianto e sulla parte finanziaria delle intese c'è l'ok del Ministero dell'Economia".

"Vietato abbassare la guardia, ma d'ora in poi - ha concluso Attilio Fontana - possiamo guardare con ancor più ottimismo a una Lombardia che possa

godere di tutti i benefici derivati dall'entrata in vigore della autonomia".