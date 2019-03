Dalla Regione 4,5 milioni di euro per sostenere l'agricoltura di montagna

La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha stanziato 4,5 milioni di euro per misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane.

Le risorse saranno destinate alle comunità montane per imprese e cooperative agricole, forme associative di produttori agricoli e di imprese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, proprietari pubblici e privati di alpeggi

"Vogliamo contribuire concretamente allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema agro-pastorale di montagna" ha dichiarato Rolfi.

"Queste risorse serviranno - ha spiegato - per investimenti nelle aziende agricole, per il miglioramento della produttività e la funzionalità delle malghe e per la modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione

delle produzioni".

"Sono stanziamenti rilevanti - ha proseguito Rolfi - che dedichiamo a un comparto su cui investiamo e puntiamo molto: l'agricoltura di montagna. Il territorio montano della Lombardia offre prodotti tipici di alta qualità, identificabili in maniera univoca con il territorio e che possono essere un volano sotto il profilo turistico".

"Dopo aver modificato le linee guida regionali per l'assegnazione delle malghe per favorire l'aggiudicazione degli alpeggi agli agricoltori di montagna - ha sottolineato l'assessore regionale - ecco un'altra azione concreta in difesa di una attività eroica. L'agricoltura rappresenta un presidio sociale nelle zone montane. È fonte di reddito, di lavoro e di sviluppo ed è una attività che contrasta lo spopolamento".

"Per questo vogliamo continuare a investire" ha concluso Rolfi ricordando la decisione di stanziare risorse per il prossimo biennio per dare "certezza dei fondi e consente una solida programmazione alle comunità montane"