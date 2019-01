La vicesindaco Castelletti a Roma per presentare "Longobardi in vetrina" elletti ha partecipato martedì 29 gennaio, in qualità di presidente dell’associazione Italia Langobardorum, alla presentazione del progetto "Longobardi in vetrina. Scambi e condivisioni tra i musei per valorizzare il patrimonio longobardo" che si è tenuta al Museo dell’alto medioevo di Roma. Ha illustrato il programma, tra gli altri, anche Francesca Morandini, responsabile di progetto per l'associazione Italia Langobardorum e archeologa del Comune di Brescia.

La Fondazione Brescia Musei e il Comune partecipano all’iniziativa con la mostra “L’ideale guerriero”, dedicata alla figura del guerriero longobardo, che sarà inaugurata giovedì 31 gennaio.