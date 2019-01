Inquinamento, Girelli: "La situazione è preoccupante, serve un'azione decisa della regione"

"Serve un'azione decisa di Regione Lombardia. Brescia tra le prime città capoluogo a dotarsi del Programma urbano di mobilità sostenibile" è il commento del consigliere regionale del Pd Gian Antonio Girelli sui dati pubblicati da Legambiente nel dossier annuale sull’inquinamento nelle città italiane.

«I dati di Legambiente su Brescia non sono una novità - prosegue Girelli - e, come sottolineato anche nel rapporto, il numero di giorni di superamento dei limiti è determinato spesso dalla posizione delle centraline e dal contesto in cui si colloca la città. Inoltre i dati disaggregati sul pm10 danno Brescia al 18° posto con metà degli esuberi rispetto a Torino. La situazione resta comunque preoccupante: tutta la Lombardia e la pianura padana in particolare necessitano di interventi urgenti. Regione Lombardia è stata a dir poco timida, mentre serve un'azione più decisa rispetto a questi temi. Non bastano blocchi del traffico, attuati tra l’altro senza una regia, ma servono investimenti sul trasporto pubblico soprattutto nelle aree metropolitane. Tra gli strumenti che hanno a disposizione le amministrazioni comunali, suggeriti anche da Legambiente, c’è il Programma urbano di mobilità sostenibile di cui Brescia è stata tra le prime città capoluogo a dotarsi grazie all'azione dell'Assessore Federico Manzoni. Ora però la Regione faccia la sua parte e metta in campo norme più restrittive per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali per evitare che gli enti locali siano obbligati ad approvare impianti inquinanti perchè le normative non danno alternative. Servono anche maggiori risorse per contrastare l'inquinamento veicolare, primo responsabile degli sforamenti dei limiti».