L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, riceverà oggi, lunedi 22 ottobre, la Stella al Merito Sociale per 'l'impegno, istituzionale e personale, nel valorizzare la presa in carico dei pazienti cronici ai più alti livelli di qualità'. La cerimonia è in programma alle 20 al Teatro Dal Verme di Milano.