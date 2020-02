Volantini contro i negozi cinesi, il blitz di estrema destra: "Attenti al coronavirus"

La propaganda politica non ha timore di sembrare fuori luogo, anzi: ce lo insegnano, per primi, i grandi partiti parlamentari dello scacchiere italico. Dunque non è assurdo, anzi è quasi normale se non scontato, che anche i piccoli partiti di riferimento dell'estrema destra cerchino visibilità approfittando del clamore mediatico legato all'emergenza del coronavirus (tutti gli aggiornamenti: la mappa del virus in tempo reale).

Ed è così che anche a Brescia, così come in altre città d'Italia, nella notte sia stati appesi numerosi volantini, di fronte a negozi e ristoranti cinesi, con l'invito a boicottare gli stessi locali “per via delle possibilità di contrarre il virus”.

Rischio virus?

Circostanza difficile, se non impossibile. Ma la politica riesce a speculare anche sulle malattie. “Il motivo – si legge – è che molte persone e commercianti cinesi che lavorano in Italia hanno continui contatti con la catena di distribuzione che passa anche da Wuhan”.

“Le autorità sanitarie italiane – continua il volantino – hanno smentito questa possibilità perché, stando alle conoscenze attuali la trasmissione di questo virus avverrebbe prevalentemente per contatto tra le persone e non per via alimentare o attraverso oggetti inanimati. Che sia vero oppure no, consigliamo oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane”. Che sia vero, oppure no: un dettaglio da nulla, nella scala di valori di Forza Nuova, autarchia e paura vengono prima della verità.