Il presidente di regione Lombardia alleato del Rotary

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato a Palazzo Pirelli un Protocollo

d'intesa coi Distretti lombardi del Rotary International. L'accordo rinnova la collaborazione esistente e si propone di rendere più efficace il collegamento tra scuola e lavoro, sostenere startup e imprese che affrontano il passaggio generazionale e promuovere nuova occupazione e la formazione dei giovani.

L'obiettivo principale che si propone infatti è quello di dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il territorio lombardo, a partire dai giovani provati dalle difficoltà occupazionali.

"Siamo interessati - ha detto il presidente Fontana in conferenza stampa - a portare avanti

queste iniziative con una organizzazione efficiente ed efficace come il Rotary, che ha una grande valenza sociale. Il protocollo che abbiamo firmato, che aggiorna il precedente, consente a Regione Lombardia di usufruire di questa preziosa collaborazione e di quella dei tanti volontari che appartengono a una delle più importanti organizzazioni di volontariato. In particolare, posso dire che sul piano della formazione le loro proposte ci interessano molto".

La firma del documento darà il via a giornate tematiche e di approfondimento che intendono favorire l'incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e studenti per fare conoscere realtà produttive in grado di offrire opportunità occupazionali e che intendono divulgare progetti di sostegno per chi avvia nuove attività d'impresa o dare supporto nell'innovazione delle attività tradizionali.

Altro obiettivo è fare conoscere iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale delle persone con disabilità, anche grazie alla collaborazione con scuole di formazione specializzate.

Sabato prossimo, 17 novembre, nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a

partire dalle ore 14, si terrà un seminario della Rotary Foundation dal titolo "lo Sviluppo economico e comunitario" che già presenterà alcuni dei programmi realizzati o in avanzato stato di completamento, volti a creare economie autonome e sostenibili, sia in Italia sia all'Estero, e opportunità di sviluppo economico sostenibile.