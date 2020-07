Inchiesta su fondi della Lega: la Finanza perquisisce Regione Lombardia

Negli uffici della Regione Lombardia è in corso un'acquisizione di documenti da parte della Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria di Milano: un'operazione che nasce dell'inchiesta per la presunta compravendita di un immobile per la Lombardia Film Commission, avvenuta a prezzo gonfiato, tra il 2017 e il 2018.

La vicenda

L'inchiesta ha già portato all'arresto di Luca Sostegni, fermato dalla Finanza mentre stava per scappare in Brasile. Vede inoltre indagati tre commercialisti vicini alla Lega: si tratta di Michele Di Rubba, ex presidente di LFC ed ex revisore contabile del Carroccio, che - secondo le indagini - avrebbe architettato l'operazione immobiliare, grazie alla collaborazione dei commercialisti Michele Scillieri e Andrea Manzoni, a suo volta ex revisore della partito guidato da Salvini.

Sostegni è coinvolto in una compravendita dell'ormai noto immobile di Cormano, periferia nord di Milano, il cui prezzo sarebbe stato fatto 'lievitare': ora è accusato di peculato nei confronti della Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, la vicenda, collegata alla ricerca dei 49 milioni di fondi della Lega, ha visto venduto a Fondazione Lombardia Film Commission un capannone industriale. In base alle indagini, il prezzo di vendita dell'immobile, acquistato usando fondi pubblici, sarebbe stato gonfiato fino ad 800mila euro, mentre il valore era di 400mila. A Sostegni viene contestata anche l'estorsione perché avrebbe chiesto soldi ad altre persone in cambio del suo silenzio sull'operazione: ha già iniziato a fare ammissioni sabato scorso a San Vittore.