Fiumicello: venerdì il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere Fiumicello si riunirà venerdì 4 ottobre alle 20 presso la Sala Consiglio in via Villa Glori 13. All’ordine del giorno la preparazione dell’assemblea di quartiere, la discussione sullo spostamento del consultorio in via Milano 140 b, sull’iniziativa con il consigliere Donatella Albini riguardo alla nave Mediterranea, la discussione degli eventuali rapporti con Friday for Future, il confronto su Breaking Walls, la partecipazione all’edizione 2020 di Oltre la strada e la discussione sulle presenze in sede.