Franciacorta: un territorio da salvaguardare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Franciacorta è stata martoriata negli ultimi anni da cave e discariche. L’importante strumento del Ptra, il piano territoriale e regionale d’area, varato 7 mesi fa da Regione Lombardia, è ancora fermo e molti Comuni interessati non hanno ancora recepito nei propri Pgt i principi di salvaguardia contenuti in esso.

«Il Ptra è un importante strumento per salvaguardare il territorio della Franciacorta - ha sostenuto Mara Mucci, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Palazzolo sull’Oglio per la coalizione di centro-sinistra - Un territorio pieno di bellezze, storico, attivo, dove nascono, crescono e operano imprese d’eccellenza e dove il turismo ha un enorme potenziale. Per questo le cave e discariche presenti sono un problema da risolvere. Sul settore ambientale è necessario fare di più: istituire un piano Cave che non permetta l’apertura di nuovi bacini e investire sul riciclo e riutilizzo dei rifiuti, sostenendo le aziende che operano in questo settore. Sono azioni necessarie per tutelare questo bellissimo territorio, permettere lo sviluppo di un turismo di qualità ed ecosostenibile, per salvaguardare la salute dei cittadini che già sono quotidianamente martoriati da una qualità dell’aria pessima, come tutti coloro che vivono nella Pianura Padana. E’ quindi in primis per gli abitanti della Franciacorta che i Comuni devono recepire al più presto, e con il coordinamento della Provincia, il Ptra. Per andare verso un futuro salubre e che permetta di sviluppare al massimo un’area, come quella franciacortina, che ha potenzialità turistiche, imprenditoriali e culturali come pochi altri territori in Italia. Facendo rete fra i territori, e soprattutto pensando al futuro dei nostri figli, prima che sia troppo tardi».