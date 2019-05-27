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Provincia di Brescia: risultati elezioni comunali 2019

Hanno votato i residenti di 147 Comuni della provincia di Brescia

Redazione

Amministrative 2019: lo spoglio delle schede è iniziato alle 14 di lunedì 27 maggio.

Qui i risultati definitivi di ciascun Comune bresciano chiamato al voto:

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