Provincia di Brescia: risultati elezioni comunali 2019
Hanno votato i residenti di 147 Comuni della provincia di Brescia
Amministrative 2019: lo spoglio delle schede è iniziato alle 14 di lunedì 27 maggio.
Qui i risultati definitivi di ciascun Comune bresciano chiamato al voto:
- ADRO
- ALFIANELLO
- ANGOLO TERME
- BAGOLINO
- BARBARIGA
- BASSANO BRESCIANO
- BEDIZZOLE
- BERLINGO
- BERZO DEMO
- BIONE
- BORGO SAN GIACOMO
- BORGOSATOLLO
- BOTTICINO
- BOVEZZO
- BRANDICO
- BRAONE
- BRENO
- BRIONE
- CAINO
- CALCINATO
- CALVAGESE DELLA RIVIERA
- CALVISANO
- CAPO DI PONTE
- CAPOVALLE
- CAPRIOLO
- CARPENEDOLO
- CASTEGNATO
- CASTENEDOLO
- CASTO
- CASTREZZATO
- CEDEGOLO
- CELLATICA
- CERVENO
- CETO
- CEVO
- CHIARI
- CIGOLE
- CIMBERGO
- CIVIDATE CAMUNO
- COCCAGLIO
- COLOGNE
- COMEZZANO CIZZAGO
- CONCESIO
- CORTENO GOLGI
- CORZANO
- DELLO
- EDOLO
- ERBUSCO
- FIESSE
- GAMBARA
- GARDONE RIVIERA
- GARDONE VALTROMPIA
- GARGNANO
- GAVARDO
- GHEDI
- GIANICO
- IDRO
- IRMA
- ISEO
- LAVENONE
- LENO
- LIMONE
- LODRINO
- LOGRATO
- LONGHENA
- LOZIO
- LUMEZZANE
- MACLODIO
- MAIRANO
- MALEGNO
- MANERBA DEL GARDA
- MARCHENO
- MARMENTINO
- MARONE
- MAZZANO
- MONNO
- MONTISOLA
- MONTICELLI BRUSATI
- MONTICHIARI
- MONTIRONE
- MUSCOLINE
- NIARDO
- NUVOLENTO
- NUVOLERA
- OME
- ORZINUOVI
- ORZIVECCHI
- PADENGHE SUL GARDA
- PADERNO FRANCIACORTA
- PAISCO LOVENO
- PAITONE
- PARATICO
- PASSIRANO
- PAVONE MELLA
- PERTICA ALTA
- PERTICA BASSA
- PEZZAZE
- PIANCOGNO
- PISOGNE
- POLAVENO
- POMPIANO
- PONTEVICO
- POZZOLENGO
- PRALBOINO
- PRESEGLIE
- PREVALLE
- PROVAGLIO D'ISEO
- PUEGNAGO
- REMEDELLO
- REZZATO
- ROCCAFRANCA
- RODENGO SAIANO
- ROE' VOLCIANO
- RUDIANO
- SABBIO CHIESE
- SALE MARASINO
- SALO'
- SAN FELICE DEL BENACO
- SAN GERVASIO
- SAN PAOLO
- SAREZZO
- SAVIORE DELL'ADAMELLO
- SELLERO
- SENIGA
- SERLE
- SIRMIONE
- SONICO
- SULZANO
- TAVERNOLE SUL MELLA
- TEMU'
- TIGNALE
- TREMOSINE
- TREVISO BRESCIANO
- URAGO D'OGLIO
- VALLIO TERME
- VALVESTINO
- VEROLANUOVA
- VEROLAVECCHIA
- VESTONE
- VEZZA D'OGLIO
- VILLA CARCINA
- VILLACHIARA
- VILLANUOVA SUL CLISI
- VIONE
- VISANO
- VOBARNO
- ZONE