Elezioni Comunali 2019: diretta spoglio e chi ha vinto nei Comuni bresciani

Domenica 27 maggio sono andate in scena le elezioni per il rinnovo di 3.864 amministrazioni in tutta Italia.

Nella provincia di Brescia sono stati 147 i Comuni chiamati alle urne: di questi, 23 hanno già eletto il loro primo cittadino, in quanto c'era un solo candidato in corsa a cui bastava raggiungere il quorum del 50% dei votanti più uno.

LA DIRETTA

- 19.30 Montichiari: sarà ballottaggio tra il leghista Marco Togni e il sindaco uscente Mario Fraccaro

- 19.26 Ministrini sindaco a Paratico, Pompiano elegge Comincini, a Prevalle Giustacchini è il nuovo primo cittadino



- 19.24 Santini confermato a Nuvolento, Agnelli a Agnelli; a Paitone il nuovo sindaco è Maestri, a Orzivecchi eletto Sturla

- 19.22 Eugenio Stucchi vince a Montirone

- 19.20 Mairano, il nuovo sindaco è Igor Zacchi

- 19.14 Alessandra Azzini eletta a Pontevico

- 19.13 Franco Delfaccio vince a Lavenone, Cristina Tedaldi riconfermata a Leno

- 19.10 Sergio Cavallini eletto a Fiesse, a Idro vince Aldo Armani

- 18.56 Corteno Golgi: vince Ilario Sabbadini



- 18.55 Prandini vince a Casto, Facchetti passa a Coccaglio con il 65% delle preferenze, Andus vittorioso Preseglie, a Cologne riconfermato il sindaco Chiari



- 18.50 Angelo Formentini nuovo sindaco di Calvisano, a Bagolino vince Gianzeno Marca, Fabio Pensa resta sindaco a Brandico



- 18.17 A Roccafranca vince Marco Franzelli

- 18.00 Pavone Mella ha scelto ancora Maria Teresa Vivaldini che conquista il 71,95% dei voti, 38, 86% dei consensi per Marco Marini che diventa il nuovo sindaco di Cellatica

- 17.56 Dati definitivi a Carpenedolo che conferma Stefano Tramonti

- 17.54 Paisco Loveno conferma Dino Mascherpa, Monte Isola Fiorello Turla

- 17.52 Serena Morgani vince a Saviore, a Cevo confermata la fiducia a Silvio Citroni, Sonico sceglie Gian Battista Pasquini

- 17. 50 Sfida serrata a Sellero: per due voti la spunta Gian Pietro Bressanelli, Andrea Pedrali vince a Cedegolo. Terzo Demo conferma Gian Battista Bernardi

- 17. 49 Terzo mandato per Carlo Sacristani a Niardo, Paolo Erba confermato a Melegno, Ciro Ballardini a Cividate Camuno, Alessandro Morandini ad Angolo Terme

- 17.47 A Capo di Ponte Vince Andrea Ghetti, a Cerveno Marzia Romano

- 17. 45 A Sale Marasino la fascia di sindaco resta a Marisa Zanotti, Ceto sceglie Marina Lanzetti

- 17.42 cambio a Marmentino: Ilario Medaglia sconfiggee Sergio Piardi

- 17. 40 Pezzaze riconferma la fiducia a Oliviero Gipponi, Irma Mauro Bertelli, e Polaveno a Valentina Boniotti.

- 17.33 Val Trompia nel segno della continuità: Pierangelo Lancelotti confermato a Gardone; Gerardo Ferro a Tavernole sul Mella; Diego Bertussi a Marcheno.

- 17.30 A Villa Carcina Cadei batte Gnali

- 17. 29 Visano conferma Francesco Piacentini e Marone Alessio Rinaldi che ha ottenuto il 62,2% dei voti.

- 17.26 Vittoria della lega a Verolanuova che conferma Stefano Dotti.

- 17.24. Gambara sceglie Franco Stringhini, Urago d'Oglio Gianluigi Brugali

- 17.22 Confermata la Gares a Paderno Granciacorta, terzo mandato per Testini a Vione

- 17.12 Caino conferma Cesare Sambrici

- 17.09 Si cambia anche a Vezza d'Oglio: Rizzi battuto da Occhi. Centrodestra vittorioso a Rodengo Saiano con Caimi.

- 17.07 Edolo riconferma Luca Masneri, mentre Temù sceglie ancora Pasina.

- 17.03 Provaglio ha scelto Enzo Simonini, a Breno, con il 75, 89% dei voti, vince Alessandro Panteghini

- 17 a Berlingo è definitiva la vittoria di Fausto Conforti (civica+Lega), mentre a Ghedi vince ancora il centrodestra e la Lega con Federico Casali

- 16.56 Arriva l'ufficialità: Bonetti è il nuovo sindaco di Rudiano, a Villachiara la spunta Maria Laura Bonfiglio. A Mazzano è stato eletto Zotti, con il 73% dei voti

- 16.48 Pierluigi Bianchini è il nuovo sindaco di Castenedolo, Sulzano ha scelto Paola Pezzotti.

- 16.45 Cambio di rotta a Roè Volciano, il sindaco uscente Maria Katia Vezzola sconfitta da Mario Apollonio, e a San Gervasio dove James Scaburri sconfigge il sindaco uscente Giacomo Morandi. A Dello Riccardo Canini batte Matteo Cristini

- 16.40 Zuin è il nuovo sindaco di San Felice del Benaco, Simone Ferrari vince a Remedello.

- 16.35 Verolavecchia e Salò confermano i sindaci uscenti Laura Alghisi e Giampiero Cipani

- 16.32 A Sirmione vince la vice sindaco uscente Lavelli: ha conquistato 1200 voti in più rispetto alla lista rivale

- 16.31 Cambio radicale a Iseo: l'ex sindaco Vechiarutti battuto da Marco Ghitti. Ilario Cavalleri, unico candidato in lizza, è il nuovo sindaco di Erbusco. A Rudiano sembra averla spuntata Bonetti, ma manca l'ufficialità

- Ore 16.29 Ome ha scelto Alberto Vanoglio, Giovanni Aldi nuovo sindaco di Castrezzato con un vantaggio di 300 voti sullo sfidante Aldo Barucco. Confermato Giovanni Albini a Gargnano

- Ore 16.25 Confermato il sindaco Matteo Zani ad Alfianello. Inversione di rotta a Rezzato dove vince il centrodestra con Giovanni Ventura della Lega, a Zone vince Marco Antonio Zatti



- 16.22 Bruno Bettinsoli sindaco a Lodrino, Giovanmaria Flocchini sindaco a Pertica Alta, Alida Potieri vince a Comezzano-Cizzago su Metelli, Giambattista Quecchia nuovo sindaco a Botticino, Passirano riconferma Pasini Inverardi, a Bedizzole vince Cottini, Nicoletta Maestri è il nuovo sindaco di Calcinato



- 16.15 Sergio Mattioli eletto a Braone con il 54,71%, Cominassi riconfermato a Castegnato



- 16.14 Paolo Rosa riconfermato ad Adro, a Monticelli Brusati vince Paolo Musatti, a Brione Antonella Montini riconfermata con il 72%, Giovanni Benzoni vince a Corzano (era l'unico candidato), a Barbariga vince il sindaco uscente Giacomo Uccelli



- 16.08 A Puegnago vince Silvano Zanelli, a Manerba Flaviano Mattiotti

- 16.06 Simonetta Gabana eletta a Calvagese, Paolo Bellini a Pozzolengo

- 16.04 Agostino Damioli eletto sindaco a Concesio

- 16.02 Telò nuovo sindaco di Lograto, Scartapacchio riconfermato a Cigole, Sbaraini vince nettamente a Bassano, Piccinelli ufficialmente sindaco di Treviso Bresciano, Pendoli vince di misura su Comella a Gianico.

- 16.00 Longhena, riconfermato il sindaco Plodari

- 15.58 Benedetti eletto a Muscoline con l'81%

- 15.55 Francesco Piacentini riconfermato a Visano

- 15.55 Sorsoli eletto sindaco a Serle

- 15.54 Sara Ghidoni vince a Bovezzo con 2.657 voti

- 15.54 Gardone Riviera: vince Cipani, secondo Zeni

- 15.53 A Pisogne vince Laini

- 15.53 Poloni vince col 76% a Cimbergo

- 15.53 Vezzoli confermato sindaco a Capriolo

- 15.52 Zanotti confermato sindaco a Bione

- 15.50 Michele Sbaraini sindaco a Bassano Bresciano

- 15.22 Orzinuovi, il nuovo sindaco è il senatore Maffoni

- 15.20 A Concesio è in testa Damiolini

- 15.12 Puegnago, è avanti il vicesindaco Silvano Zanelli

- 15.10 Borgosatollo, Marniga nuovo sindaco, sconfitto Scaroni

- 15.05 Mauro Bertelli si conferma sindaco di Irma

- 15.03 Natalino Grandi si conferma sindaco a Capovalle

- 15.00 Regazzoli vince a Lozio con il 64,36%.

- 14.57 Sangalli, della Lera, in vantaggio in tutti i seggi a Piancogno

- 14.56 Giuseppe Lama nuovo sindaco di Borgo San Giacomo

- 14.55 Il sindaco uscente Chiari verso la vittoria a Cologne

- 14.52 Facchetti del centrodestra in vantaggio a Coccaglio

- 14.50 Vezzoli della Lega verso la vittoria a Capriolo

- 14.40 Vantaggio netto della Lega Nord a Piancogno

- 14.00 Già eletti i candidati unici di 23 Comuni bresciani, si attende solo l'ufficialità