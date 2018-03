Comune di Brescia: tessera elettorale, tutte le informazioni

La tessera elettorale viene emessa e rilasciata dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza. E' consegnata al titolare, al proprio indirizzo, a cura del comune. Anche i giovani che raggiungeranno la maggiore età entro il giorno fissato per le elezioni la riceveranno a casa. Qualora l'elettore si trasferisca in altro Comune, sarà cura del Nuovo Comune di residenza rilasciare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella precedente.

Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di valido documento di identità. E' inoltre possibile ritirare quella dei propri famigliari recandosi all'Ufficio Elettorale muniti di un proprio documento d'identità e compilando un modulo di delega.

Gli elettori italiani residenti all'estero, ossia gli iscritti all'AIRE di Brescia potranno ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio Elettorale, se non ancora in possesso, in occasione di ogni consultazione elettorale.

Eventuali variazioni dei dati anagrafici e di indirizzo che comportano anche la variazione della sezione elettorale di appartenenza e della sede della votazione , vengono effettuate dall'Ufficio Elettorale, che provvede ad inviare a mezzo posta all'elettore un tagliando adesivo riportante gli aggiornamenti, da apporre sulla tessera in possesso, a cura dell'interessato.