Regionali Lombardia 2018: consiglieri eletti in provincia di Brescia

Attilio Fontana è il nuovo presidente della Regione Lombardia. L'esponente della Lega, sindaco di Varese per dieci anni, è stato eletto con il 49,74% dei consensi contro il 29,09% di Giorgio Gori, candidato del centrosinistra, e il 17,36% di Dario Violi del Movimento 5 Stelle.

A livello di liste si possono evidenziare i risultati non straordinari delle liste civiche con i nomi dei presidenti. La lista Fontana Presidente ha conquistato l'1,46% dei consensi, sensibilmente meno dell'omologa lista Maroni Presidente nel 2013; e la lista Gori Presidente il 3,03%. Entrambe comunque riescono ad eleggere consiglieri regionali.



La Lega risulta ora nettamente il primo partito in Regione, con quasi il 30% dei consensi: il doppio di Forza Italia. Netta sconfitta, nel centrodestra, per Energie per la Lombardia, la lista di Stefano Parisi, che raccoglie lo 0,53% dei voti. Il Movimento 5 Stelle si attesta su oltre il 17%, come il suo candidato presidente. Nel centrosinistra, Insieme e Civica Popolare replicano lo scarso risultato delle elezioni politiche (concomitanti), stando sotto l'1%. Marginale (0,38%) è anche Lombardia Progressista, la lista dell'area di Giuliano Pisapia, non presente alle politiche. Meglio +Europa, con poco più del 2%.

Fuori dagli schieramenti principali, delusione in casa Liberi e Uguali con il candidato presidente Onorio Rosati fermo all'1,93% e la lista al 2,12%. Mancano 3 mila voti a Rosati, che evidentemente sono andati a Gori con il voto disgiunto. LeU resta comunque fuori dal consiglio. Angela De Rosa (CasaPound), Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia) e Giulio Arrighini (Grande Nord) sono sotto l'1%.

I seggi in Regione: chi sono gli eletti

Una prima ripartizione di seggi parla di 28 consiglieri per la Lega Nord, 14 per Forza Italia, 4 per Fratelli d'Italia, 1 per la Lista Fontana e 1 per Noi per l'Italia, nel centrodestra; nel centrosinistra, il Pd dovrebbe conquistare 16 seggi. 2 seggi per la Lista Gori, 1 per +Europa con Emma Bonino. Al Movimento 5 Stelle, infine, 11 seggi.