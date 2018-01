Gori: "Asili gratis e aiuti agli anziani"

Accesso delle donne al mondo del lavoro, asili, e cura degli anziani sono alcuni dei temi su cui si è concentrato Giorgio Gori, candidato governatore della Lombardia del centrosinistra, durante un forum avvenuto nella redazione del quotidiano "Il Giorno" e trasmesso in diretta Facebook.

"L’accesso delle donne al mercato del lavoro in Lombardia è molto più basso rispetto ad altre regione Ue. Pesa il deficit di servizi, come gli asili nido. A riguardo il nostro obiettivo non è solo quello degli asili gratis, ma anche di fare più asili, che è una priorità del Pd a livello nazionale".

Un altro problema è quello relativo all'assistenza degli anziani “che in Lombardia sono 400mila a fronte di circa 60mila posti disponibili nelle case di cura, che però sono molto care. Dobbiamo fare in modo che la cura degli anziani non ricada interamente sulle famiglie. Non si tratta di aumentare i posti nelle cliniche, la soluzione è tenere gli anziani a casa loro puntando sull’assistenza domiciliare, sull’apertura diurna delle cliniche, su sgravi per assunzioni di badanti come il pagamento dei contributi da parte della Regione, così da far emergere anche il sommerso”.