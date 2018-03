Elezioni politiche e regionali: il voto in diretta

Domenica 4 marzo si vota per eleggere il nuovo Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) e, in Lombardia come in Lazio, anche per il nuovo presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale.

Urne aperte alle 7, poi lo spoglio a partire dalle 23. Quest’anno, per la prima volta nella storia della Repubblica, si voterà con una scheda antifrode, introdotta per evitare il voto di scambio.

— BRESCIA: I CANDIDATI ALLA CAMERA

— BRESCIA: I CANDIDATI AL SENATO

AFFLUENZA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI