Comunali Brescia 2018: le preferenze, il nuovo Consiglio di palazzo Loggia

Ecco il nuovo consiglio comunale di Brescia uscito dalle amministrative del 10 giugno, che sarà guidato dal sindaco (fresco di riconferma) Emilio Del Bono.



Grande successo per il Partito Democratico, che si aggiudica 15 seggi. Alla maggioranza di centrosinistra si aggiungono poi: 2 di Brescia per Passione, 2 alla civica Del Bono Sindaco e 1 di Sinistra per Brescia.

All’opposizione spettano invece 12 seggi: 1 alla candidata di centrodestra Paola Vilardi, 7 alla Lega, 2 a Forza Italia, 1 a Forza Italia. Per il Movimento 5 Stelle entra in Consiglio solo il candidato sindaco Ghidini.

PARTITO DEMOCRATICO

Valter Muchetti 1.109

Federico Manzoni 1.058

Miriam Cominelli 709

Fabio Capra 685

Roberto Cammarata 685

Beppe Ungari 514

Anita Franceschini 512

Diletta Scaglia 440

Angelamaria Paparazzo 437

Roberto Omodei 423

Marco Pozzi 401

Giovanna Foresti 399

Lucia Ferrari 391

Mirco Biasutti 381

Laura Parenza 342

CIVICA DEL BONO SINDACO

Alessandro Cantoni 493

Guido Galperti 333

BRESCIA PER PASSIONE

Laura Castelletti 812

Fabrizio Benzoni 426

SINISTRA PER PASSIONE

Marco Fenaroli 496

LEGA

Simona Bordonali 1.472

Massimo Tacconi 1.075

Gianpaolo Natali 354

Michele Maggi 334

Michela Fantoni 189

Davide Giori Cappelluti 185

Elena Bonometti 176

FORZA ITALIA

Paola Vilardi

Paolo Fontana 546

Mattia Margaroli 526

FRATELLI D’ITALIA

Giovanni Francesco Acri 183

MOVIMENTO 5 STELLE