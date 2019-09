Un paese senza sindaco, sarà commissariato: "Lascio per motivi di salute"

Meno di un mese al commissariamento di Capriano del Colle: a 20 giorni dalla lettera di dimissioni – che nel frattempo sono già diventati 18 – presentata dal sindaco Edoardo Spagnoli, 35 anni, in paese arriverà un commissario prefettizio che traghetterà il paese fino a nuove elezioni, probabilmente il prossimo anno.

E' la conseguenza inevitabile della scelta (sofferta) del sindaco uscente, eletto nel 2016 a capo di una lista composta da Lega Nord e la civica Ripartiamo Capriano: le sue dimissioni sono irrevocabili per motivi di salute.

La lettera di dimissioni

“E' con profondo dispiacere – scrive il sindaco – che per motivi di salute rassegno le mie dimissioni dalla carica di sindaco. Sono certo che i miei cittadini comprenderanno la mia condizione, e li ringrazio uno per uno per la fiducia accordatami, per il supporto in questi anni e per i numerosi messaggi di incoraggiamento”.

Le dimissioni del primo cittadino implicano dunque il “ritiro” dell'intera giunta, assessori e consiglio comunale: tra meno di 20 giorni, come detto, il paese sarà affidato a un commissario nominato dalla Prefettura di Brescia.