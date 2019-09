Brescia: martedì si riunisce il consiglio del quartiere Crocifissa di Rosa

Il Consiglio di Quartiere di Crocifissa di Rosa si riunirà martedì 17 settembre alle 20,30 nella Chiesa di Sant'Antonino adiacente agli Uffici Comunali di via G. Marconi (con accesso pedonale dalla via Crocifissa di Rosa).

All’ordine del giorno la comunicazione e l’aggiornamento della vicepresidente in merito ai contatti per la convocazione dell’ assemblea; la relazione della vicepresidente sulla riunione dei presidenti CdQ del 9 settembre con l’assessore Morelli; proposte e deliberazione su siti per nuove panchine rosse; proposte su nominativi femminili ai quali intitolare spazi del quartiere; il piano tempi e orari con eventuali osservazioni.