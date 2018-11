La Regione assegna i primi 300 mila euro per sostenere le donne vittime di violenza

È stata liquidata la prima quota di 290.301 euro, su un totale di 414.716 euro di finanziamenti,

finalizzati a garantire i servizi di presa in carico e ospitalità delle donne vittime di violenza, a integrazione delle risorse previste dal programma regionale 2017/2019.

Il decreto, pubblicato sul Burl, ha validato le schede programmatiche proposte dai Comuni capofila delle reti territoriali antiviolenza. La seconda quota, pari a 124.415 euro, sarà riconosciuta dopo la verifica della rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Il provvedimento dà attuazione a quanto deliberato dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani.

"Manteniamo i nostri impegni - dice l'assessore Piani - e questi fondi si aggiungono ai circa 3,7

milioni messi a disposizione nel 2018. È importante constatare l'aumento della sensibilità rispetto a un tema sul quale mi sto impegnando a fondo e l'incremento del numero di donne che

scelgono di uscire dalla spirale di violenza che ne caratterizza la quotidianità".

"I fondi - conclude l'assessore Piani - sono stati assegnati in proporzione ai fabbisogni delle aree

di intervento: il 40% in base alla popolazione residente, il 40% sul numero dei centri con convenzioni attive e il 20% sul numero delle donne prese in carico dal 1° luglio 2017 al 31 luglio

2018".