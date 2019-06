Brescia: giovedì il consiglio del quartiere Chiesanuova

Il Consiglio di quartiere Chiesanuova si riunirà giovedì 20 giugno alle 20.30 nella sala civica in via Livorno 7. All’ordine del giorno la discussione e l’eventuale approvazione delle proposte presentate dal CdQ Ragazzi in merito all’intitolazione del parco di via Parenzo, le proposte di modifica al regolamento di quartiere presentate dall’assessore alla Partecipazione Alessandro Cantoni, le modalità di gestione della pagina di posta elettronica del Consiglio di quartiere, la proposta per la commemorazione della strage di Piazza Loggia, la presentazione della relazione del gruppo di lavoro “Ambiente”, l’aggiornamento relativo all’esito dell’incontro con la ditta Torchiani in vista del CdQ congiunto con il Villaggio Sereno, la valutazione di possibili interventi ed iniziative da parte del CdQ in merito al parco pubblico in via Noce e la cena di quartiere del 24 agosto.