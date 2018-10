Il Consiglio di quartiere Chiesanuova si riunirà giovedì 18 ottobre alle 20.30 nella sede di via Livorno 7. All’ordine del giorno l’esposizione di fine mandato sul lavoro svolto dal consiglio di quartiere, la spiegazione sul ruolo del consiglio di quartiere e delle sue mansioni in vista delle elezioni indette per domenica 2 dicembre 2018.