Il Consiglio si svuota: a un anno dal voto tutta la minoranza si dimette

Un consiglio comunale di sola maggioranza, senza opposizione: è questo l'effetto pratico delle dimissioni congiunte dei tre consiglieri di minoranza di Cedegolo, a partire da Vittorio Moreschi (capogruppo di “Idee in Comune”) e a seguire con Silvia Pedretti e Luca Franzinelli. Al prossimo consiglio saranno presenti solo gli eletti della maggioranza (tra cui Pier Luigi Mottinelli, ex sindaco e attuale presidente della Provincia di Brescia).

Polemiche roventi in paese: per “Idee in Comune” a far saltare il banco è stato l'atteggiamento definito “negativo” della maggioranza, che sarebbe arrivato all'apice con un'aggressione anche verbale, diretta al capogruppo Moreschi, nel corso del consiglio comunale del 25 maggio scorso.

Tante le accuse rivolte al sindaco Aurelia Milesi, alla giunta e agli altri consiglieri: “Arroganza, supponenza e presunzione”. Prontamente respinte al mittente: “Solo una mossa per avvelenare il clima”, ha replicato il sindaco Milesi.