Casazza: martedì si riunisce il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere di Casazza si riunirà martedì 3 settembre alle 20.30 nella sala del centro socio culturale di via Casazza 46. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, gli aggiornamenti relativi ai gruppi tematici, le considerazioni sui lavori della zona 30 in via Casazza, la definizione della data per l’inaugurazione delle panchine rosse, l’organizzazione della "festa di fine estate", la valutazione delle richiesta di sopralluogo tecnico in via Mortirolo per la realizzazione di un percorso pedonale, le proposte per migliorare le comunicazioni e per nuove iniziative.