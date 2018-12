Sì alla Cannabis terapeutica, Gallera:" Lavoreremo per portare la produzione in Lombardia"

"Grande soddisfazione per l'approvazione unanime da parte dell'Aula consiliare della richiesta di iniziative che garantiscano la piena attuazione della normativa in materia di cannabis terapeutica chiedendo anche venga prodotta nella nostra regione. Mi attiverò al più presto perché venga avviato un Tavolo di lavoro a Milano, con il coinvolgimento del Ministero, al fine di individuare l'iter per la produzione in Lombardia".

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito all'approvazione in maniera unanime in Consiglio Regionale della mozione in materia di derivati della cannabis a uso medico.

"La Lombardia - ha spiegato Gallera - è la prima regione ad aver introdotto l'uso della cannabis a scopo terapeutico. Sono molto soddisfatto perché l'approvazione unanime da parte dell'Aula consiliare della mozione discussa oggi, non solo ha mostrato attenzione per un tema di interesse per moltissimi cittadini, ma anche un grande apprezzamento per l'operato della Giunta".