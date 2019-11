Ditta abusiva e lavoro nero: il capannone è della famiglia dell'assessore leghista

Il capannone sequestrato dai carabinieri, in cui era stato allestito un laboratorio tessile "abusivo", risulterebbe di proprietà della famiglia di Alberto Bertagna, segretario provinciale della Lega e assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Calcinato. Lo riferisce Bresciaoggi, che riporta il contenuto dell’interrogazione a risposta scritta presentata dalla minoranza di Calcinato In-patto 2.0.

L’interrogazione della minoranza

Dovrebbe essere normale, scrivono i consiglieri di minoranza, “che il locatore verifichi periodicamente le condizioni dell’immobile e l’attività che vi viene esercitata, tanto più considerata l’identità dei locatari, l’attività dichiarata e i precedenti casi di illegalità nella stessa zona”.

“La particolare sensibilità di Bertagna - si legge ancora nel documento - nei confronti di immigrati e clandestini avrebbe dovuto richiedere un po’ più di prudenza e di controlli. Chiediamo la verifica di regolarità edilizia del capannone e il raffronto con la situazione attuale, la verifica dell’esistenza del certificato di agibilità e la relazione del responsabile dell’Area tecnica”.

Il blitz dei carabinieri

Solo una decina di giorni fa il blitz nel capannone di Calcinato dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro. I militari hanno sequestrato un laboratorio con più di 30 postazioni di lavoro, non a norma per i requisiti di sicurezza: la titolare dell’attività, una donna cinese, è stata arrestata con l’accusa di caporalato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Dagli accertamenti è emerso che in quella fabbrica lavoravano non solo operai senza contratto, dunque pagati in nero, ma pure degli immigrati irregolari sul territorio italiano, e dunque clandestini. A fronte della sospensione dell’attività, la donna è stata anche multata per 50mila euro.