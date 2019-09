Brescia: lunedì il consiglio del quartiere Caionvico

Il Consiglio di Quartiere Caionvico si riunirà lunedì 30 settembre alle 20.45 presso la Sala Civica in Via S. Orsola 166A. All’ordine del giorno la serata “Incontriamoci” del 9 ottobre, la vicenda Green Box di via Pirandello, discussioni sulle iniziative dell’Assessore Morelli e aggiornamenti su altre attività in corso.