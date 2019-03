Tagli al Tpl, l'allarme della Cgil: "Si rischiano drastiche soppressioni delle corse dei bus"

La Cgil di Brescia e la Filt-Cgil Brescia esprimono grande preoccupazione per la situazione del trasporto pubblico nella nostra provincia. L’ultima conferenza dell’agenzia del Tpl ha evidenziato una carenza di fondi per il nostro territorio che mette a rischio sia la tenuta occupazionale sia la programmazione per il prossimo futuro.

A Brescia e Provincia nel 2019 continueranno a mancare risorse ingenti per il sistema dei trasporti pubblici e, nei prossimi anni, ci sarà una riduzione di circa il 10% delle risorse complessive.

"Se non si dovesse trovare una soluzione, milioni di chilometri dell’attuale Tpl dovranno essere tagliati, con l’effetto di drastiche soppressioni delle corse degli autobus e relativo esubero di lavoratori e con sensibili limitazioni all’attuazione della programmazione futura, gestita per i prossimi sette anni attraverso una gara." Scrive in una nota il sindacato, che aggiunge: "In una situazione ambientale come la nostra, con altissimi livelli di inquinamento dell’aria, appare davvero paradossale che non si investa nell’implementazione del trasporto pubblico, disincentivando - al contrario - l’uso privato dell’auto."

Il sindacato fa sapere di essersi attivato per sollecitare le istituzioni, gli utenti e i lavoratori a una mobilitazione contro questa scelta delle istituzioni nazionali e regionali che colpisce il trasporto pubblico.