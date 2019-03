Terzo settore, Bolognini: "Brescia realtà che spicca"

L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, ha incontrato la direzione strategica dell'Ats di Brescia con una rappresentanza dei sindaci e dei presidenti delle Assemblee distrettuali per fare una ricognizione dei bisogni e illustrare le misure attualmente disponibili. Nell'occasione Bolognini ha annunciato che, entro aprile, sarà pubblicato il nuovo bando per il terzo settore.

"Solo a Brescia - ha spiegato Bolognini - il terzo settore conta su 614 organizzazioni di volontariato e 299 associazioni di promozione sociale, una realtà seconda solo a Milano. Nel bando dello scorso anno, nel bresciano abbiamo finanziato 9 progetti, di cui 3 interprovinciali che hanno coinvolto 25 associazioni e 12 organizzazioni, per un valore di 237.450 euro".

Welfare abitativo

"Il nostro impegno - ha aggiunto Bolognini - è molto più articolato. Se consideriamo le misure di welfare abitativo, nel solo biennio 2016-2018, abbiamo assegnato in provincia di Brescia 8.332.000 euro. Per i contributi di solidarietà (2016-2018) 5.281.748 euro, 10.831.294 euro (2016-2020) per la riqualificazione di 599 alloggi dell'Aler Brescia-Cremona-Mantova, di cui già 236 recuperati a febbraio 2019. Infine dei 33 laboratori di quartiere finanziati nel 2018 in Lombardia uno (Un ponte sul blu, percorsi verso l'autonomia) riguarda l'Ats di Brescia e il suo territorio ed è in corso di attuazione, con un contributo di 252.000 euro".

Parchi gioco inclusivi

L'assessore ha ricordato anche le iniziative legate ai Parchi gioco inclusivi: 16 comuni bresciani (Bagnolo Mella, Botticino, Castel Mella, Desenzano, Gavardo, Ghedi, Gussago, Lonato del Garda, Montichiari, Nave, Orzinuovi, Palazzolo S/Oglio, Rezzato, Rovato, Salo e Travagliato) hanno potuto beneficiare di contributi pari a 393.310 euro.

Lotta ludopatia e contrasto al gioco azzardo

"Per lo sviluppo e il consolidamento delle azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico - ha proseguito Bolognini - abbiamo destinato ai Comuni dell'Ats di Brescia oltre 269.000 euro". I fondi sono stati così distribuiti:

- 132.672 euro per 9 progetti finanziati sulla Linea 1 (quelli assegnati in continuità con il precedente bando, ai comuni di Borgosatollo, Brescia, Collebeato, Comunità Montana Valle Trompia, Desenzano Del Garda, Comunità Montana Valle Sabbia, Montichiari, Ospitaletto);

- 136.400 euro per 5 progetti finanziati sulla Linea 2 (nuovi progetti) e assegnati ai comuni di Chiari, Comunità Montana Vallecamonica, Gottolengo, Palazzolo Sull'Oglio, Sebino Bresciano.

"I nuovi interventi sulla ludopatia - ha precisato l'assessore - hanno a loro volta una dotazione di 719.000 euro per la provincia e di 86.200 euro per l'Ats di Brescia".

Diritto al cibo

Infine i fondi che abbiamo assegnato per il 2019 sul diritto al cibo nell'Ats Brescia ammontano a 1,6 milioni di euro, in particolare sono stati destinati a:

- Gruppo 29 maggio '93, Maremosso - organizzazione di volontariato, Cauto - cantiere autolimitazione cooperativa sociale a.r.l e Cooperativa sociale tempo libero;

- Gruppo 29 Maggio'93 - Progetto 'Recuperiamo' Ghedi realizzato col contributo regionale di 30.000 euro.

"Un'attenzione - ha concluso Bolognini - che abbiamo mantenuto costante nel tempo e che ci intendiamo garantire anche in futuro".