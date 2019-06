Brescia: giovedì il consiglio del quartiere San Bartolomeo

Il Consiglio di quartiere San Bartolomeo si riunirà giovedì 6 giugno alle 20,30 nella sede del centro civico e punto di comunità in via del Gallo 22/24. All’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente, l’esame di quanto emerso dalle sedute dell’Osservatorio Ori Martin, le proposte migliorative per la viabilità del quartiere, la partecipazione del Consiglio di Quartiere a “SanBa 2019 – Comunità in festa” e l’esame delle problematiche e delle proposte trattate nei Laboratori Civici.

Dalle 20 alle 20.30 il presidente ed alcuni consiglieri sono disponibili a ricevere il pubblico.