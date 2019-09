Primo Maggio, martedì il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere Primo Maggio si riunirà martedì 17 settembre alle 20.30 presso il Centro Diurno Rose in via della Presolana, 38. All’ordine del giorno la relazione dell’assessore Morelli, in merito al futuro del nuovo consultorio di via Milano, il sostegno alla proposta del primo memorial “Dante Aldo Pezzoli” presso il parco di via Passo Gavia e l’ascolto delle proposte dei gruppi di lavoro.