Porta Venezia: venerdì il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere Porta Venezia si riunirà venerdì 28 giugno alle 20.45 nella sala civica di viale Piave 40. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, le proposte relative a via Naviglio Grande, via Comboni e via Canalotto, la situazione delle segnalazioni inoltrate, la discussione relativa alle modifiche del Regolamento dei Consigli di Quartiere e la viabilità in via Amba d’Oro, angolo via del Canalotto.