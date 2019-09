Brescia: martedì si riunisce il consiglio di quartiere Porta Cremona - Volta

Il Consiglio di Quartiere Porta Cremona – Volta si riunirà martedì 10 settembre alle 20.45 la sala Argentina in via Repubblica Argentina 120. All’ordine del giorno l’introduzione del disco orario nel parcheggio tra via San Zeno e via Zima, l’organizzazione del concerto della Fanfara Alpina Tridentina Walter Smussi, l’adesione agli incontri sul tema dell’Alzheimer proposti dall’Iccrs Fatebenefratelli di via Pilastroni, la relazione del presidente e dei Gruppi di Lavoro.