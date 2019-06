Brescia: lunedì il consiglio del quartiere Sant’Eustacchio

Il Consiglio di quartiere Sant’Eustacchio si riunirà lunedì 17 giugno alle 20.30 in via Monte Grappa 37. All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente, l’incontro sulla situazione della fabbrica Innse, le relazioni degli incontri con l’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli e con l’assessore ai Servizi Sociali e all’Inclusione Marco Fenaroli, la votazione su una proposta del Consiglio di Quartiere Borgo Trento per l’abbellimento della palazzina del parco Palach, le funzioni del presidente e dei singoli consiglieri, la pagina Facebook del Consiglio di Quartiere, lo stato delle segnalazioni e le comunicazioni della presidente.