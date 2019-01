Brescia: Studenti di canto cinesi in visita a palazzo Loggia

Il sindaco Emilio Del Bono ha ricevuto a palazzo Loggia una delegazione di studenti di canto cinesi, in visita in questi giorni nella nostra città. I giovani artisti provenienti da Yinchuan, capoluogo della provincia di Ningxia, si trovano a Brescia per partecipare a un masterclass tenuto dal soprano Daniela Favi Borgognoni e organizzato dalla società China&Italy Group con sede a Brescia.

Al termine dell’incontro, nel salone Vanvitelliano, il gruppo ha intonato il canto popolare cinese “Io e la mia patria” e il mezzosoprano Xia Yu ha eseguito la celebre aria “Voi che sapete” da “Le Nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozar