Lamarmora: mercoledì c'è il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere Lamarmora si riunirà mercoledì 11 settembre alle 18 nella sala civica di via Ziliani 6. All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta del 9 luglio, le decisioni in merito all’Assemblea Pubblica del mese di ottobre 2019, la sintesi delle segnalazioni da inoltrare al Settore Sicurezza, gli incontri con il settore scuola, giovani, cultura e sport, le ipotesi dei progetti e delle iniziative per l’autunno 2019, la relazione del consigliere De Petra sulle iniziative dell’assessorato Pari Opportunità.