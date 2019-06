Fiumicello: venerdì si riunisce il consiglio di quartiere

Il Consiglio di quartiere Fiumicello si riunirà venerdì 7 giugno alle 20 nella Sala Consiglio di via Villa Glori 13. All’ordine del giorno la programmazione delle attività e delle azioni di comunità, la proposta di recinzione del parco Guidi, il campo di cricket in via Petrarca, i problemi della scuola bottega, la proposta di introduzione di incentivi per la raccolta differenziata e la Festa della Musica.