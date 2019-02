Detenuto evaso dal tribunale di Brescia, De Corato: "Sistema penitenziario in crisi, ascoltare esigenze agenti"

L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato ha definito "grottesta" l'evasione dal tribunale di Brescia di detenuto in attesa dell'inizio dell'udienza. Notizia che era stata diffusa dal Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria.

"È da anni che i sindacati della Polizia Penitenziaria - ha dichiarato l'assessore De Corato - denunciano il numero sempre più ridotto di organico, soprattutto durante i servizi di traduzione dei detenuti, oggi abbiamo avuto la conferma. Mi auguro che alle denunce della categoria possano seguire fatti concreti. La Polizia penitenziaria fa un lavoro usurante e sottopagato, forse è arrivata l'ora di concentrarsi più sui loro sacrosanti diritti e sullo loro richieste che non sulla condizione carceraria dei detenuti. Nessuno pensi di rivalersi sugli agenti per questa evasione che è, senza dubbio, figlia di un sistema in piena crisi".