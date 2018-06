"Il nostro tempo vale tantissimo": ecco la nuova giunta del sindaco Del Bono

Una frase di Khalil Gibran per parlare del valore del tempo che passa, e che non torna più indietro: “Mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio d'oro. E io li giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo”. Così il neoeletto sindaco Emilio Del Bono a conclusione della presentazione pubblica della sua nuova giunta (per il secondo mandato) a Palazzo Tosio-Martinengo.

Un discorso dal sentore quasi filosofico, soprattutto nel finale, incisivo ma anche malinconico, forse ispirato alle bellezze del Palazzo, un palazzo senza tempo e un'arringa – Del Bono è pur sempre un avvocato – invece sulla questione del tempo, “che viene donato dalla buona politica ai cittadini in cambio della loro fiducia, e vale molto più del denaro”.

Tante conferme nella nuova squadra di governo, tra cui il vicesindaco Laura Castelletti (e con le stesse deleghe): “Un po' perché abbiamo lavorato bene, e un po' perché ci sono tante cose da fare, da completare”. Non mancano le new-entry: a parte Fabio Capra, “amministratore dalla grandissima esperienza che ci ha aiutato tantissimo”, ci sono le new-entry “vere”, per la loro prima volta in Loggia, l'ex parlamentare Miriam Cominelli e Alessandro Cantoni.