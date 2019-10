Crocifissa di Rosa: lunedì il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere Crocifissa Di Rosa si riunirà martedì 22 ottobre alle 20.30 nella Chiesa di Sant'Antonino adiacente agli Uffici Comunali di via G. Marconi (con accesso pedonale dalla via Crocifissa di Rosa). All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, la proposta di un cittadino per un senso unico nord-sud via Malvestiti da via Goletto a via Calvi e senso unico est - ovest in via Calvi, i preparativi per la prossima assemblea e la discussione sulla scelta di stampare il notiziario, con eventuale distribuzione di spazi e argomenti.