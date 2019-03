Sant'Eustacchio: lunedì il consiglio di quartiere

Il Consiglio di quartiere di Sant’Eustacchio si riunirà lunedì 18 marzo alle 20 nell’Ufficio Nord in via Monte Grappa 27. All’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente, l’organizzazione per la pubblicazione dei notiziari di quartiere, l’approvazione del verbale del Consiglio di Quartiere del 4 marzo, la preparazione dell’Assemblea pubblica del 2 aprile e la presentazione del progetto scuole e di quello Panchina rossa. Inoltre la proposta nomi per l’Osservatorio Acqua Bene Comune e Termoutilizzatore, il comunicato per i Consigli di quartiere della zona Nord su centrale turbogas di Nave e la presentazione del progetto murales.