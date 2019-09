Brescia: martedì si raduna il consiglio del quartiere Crocifissa di Rosa

Il Consiglio di Quartiere Crocifissa Di Rosa si riunirà martedì 10 settembre alle 21 nella Chiesa di Sant'Antonino adiacente agli Uffici Comunali di via G. Marconi (con accesso pedonale dalla via Crocifissa di Rosa). All’ordine del giorno il futuro dell’area che ora ospita il Museo di Scienze Naturali. Verrà decisa inoltre la data e il luogo dell’assemblea sul medesimo argomento prevista per il prossimo mese di ottobre.