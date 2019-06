Brescia: martedì si riunisce il consiglio del quartiere Crocifissa di Rosa

Il Consiglio di quartiere Crocifissa Di Rosa si riunirà martedì 25 giugno alle 20.30 nella chiesetta di Sant'Antonino adiacente agli uffici comunali di via G. Marconi 12, con ingresso da via Crocifissa di Rosa. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, la relazione sull'incontro con la Vicesindaco Laura Castelletti riguardo alla sala ex Metropol, la proposta di dedicare l’assemblea alla destinazione dell’area del Museo e i tempi di convocazione dell’assemblea.