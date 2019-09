Brescia: martedì il consiglio del quartiere Chiusure

Il Consiglio di Quartiere Chiusure si riunirà martedì 10 settembre alle 20.45 nel centro civico di via Farfengo 69. All’ordine del giorno l’approvazione del verbale dell'ultimo consiglio, la sintesi del lavoro dei gruppi e le proposte emerse, il resoconto degli eventi organizzati e le proposte per quelli futuri, gli eventi atmosferici estivi e i danni causati al territorio.

Dalle 20.15 alle 20.45 sarà attivo lo sportello per la raccolta di segnalazioni e osservazioni da parte dei cittadini.