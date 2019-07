Brescia: martedì si raduna il consiglio del Quartiere Badia

Il Consiglio di Quartiere Badia si riunirà martedì 23 luglio alle 20.45 nella sala civica in via Santellone 2. All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente, le comunicazioni del presidente, la relazione del vicepresidente e delle commissioni, le segnalazioni dei residenti e il cantiere per i lavori di Unareti con relativa chiusura di via Prima.