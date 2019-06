Brescia: martedì il consiglio del quartiere Badia

Il Consiglio di quartiere Badia si riunirà martedì 25 giugno alle 20.45 nella sala civica in via Santellone 2. All’ordine del giorno l’approvazione verbale della seduta precedente, le comunicazioni del presidente, la posta del Consiglio di Quartiere, le proposte relative al 28 maggio, lo spazio compiti per l’anno scolastico 2019/20 e la relazione delle commissioni.