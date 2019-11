Borgosatollo: terminati i lavori di restyling del semaforo di via Santissima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono terminati questa settimana i lavori di riqualificazione del semaforo posto all’incrocio delle strade via Facchi-Santissima-G. di Vittorio nella zona sud di Borgosatollo. Con delibera del 23/09/2019 la Giunta Comunale ha approvato questo progetto dandone quindi effettiva e concreta attuazione. Le opere in oggetto sono totalmente finanziate mediante contributo erogato ai Comuni dallo Stato Italiano per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 art. 30 (Decreto Crescita). Il progetto approvato e ora terminato, in tempi estremamente brevi, prevede l’adeguamento dell’impianto semaforico esistente posto all’incrocio tra via Santissima/via Facchi/Via G. di Vittorio e prevede le seguenti opere: sostituzione di tutte le lanterne con lanterne a Led per l’efficientamento energetico; implementazione dell’impianto per il funzionamento “intelligente” con tempi variabili in base al traffico rilevato a fasce orarie e il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 2020/2022.

Sono state rimosse le 14 lanterne semaforiche esistenti e installate nuove lanterne Futura Led Omologate, aggiunti 8 pulsanti per chiamata pedonale e messa a terra del sistema di regolazione semaforica in base al traffico veicolare, che potrà quindi regolare il flusso in modo preciso e indipendente. Questo progetto è stato totalmente svolto internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale: progettista geom. Ivan Fadini; responsabile del procedimento arch. Marco Orizio e supporto tecnico amministrativo geom. Barbara Sussi. I lavori sono stati affidati all’impresa Sibestar SrL di Torre Bordone (BG), ditta specializzata in queste opere stradali, con una spesa complessiva per il Comune di 12.564 €. “Grazie a questo contributo Statale è stato possibile realizzare questo importante progetto che vede da un lato un’azione di efficientamento e risparmio energetico e dall’altro un importante e concreto intervento sulla sicurezza di pedoni e ciclisti in zone più a rischio e trafficate di Borgosatollo e permette, attraverso il semaforo intelligente, di regolare meglio i flussi di traffico degli autoveicoli soprattutto in via Santissima e via G. Di Vittorio.

Un altro progetto svolto internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale che, in accordo con le indicazioni e le finalità programmatiche dell’Amministrazione, permette di effettuare opere pubbliche a servizio della cittadinanza”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo

