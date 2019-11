Borgosatollo: lavori di manutenzione straordinaria del tetto del Teatro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La giunta comunale con propria delibera n. 192 del 11/11/2019 ha approvato il progetto definitivo esecutivo di manutenzione straordinaria del tetto del teatro comunale sito in via L. Da Vinci a Borgosatollo. I lavori si svolgeranno durante le vacanze natalizie prossime e avranno un importo complessivo previsto di 26.400 € già coperti nel bilancio 2019. L’intervento si è reso necessario ed urgente in quanto la copertura del teatro si presenta pesantemente ammalorata e colpita dai recenti eventi atmosferici di straordinaria portata (grandine e forti venti) ha subito danni e infiltrazioni che ne pregiudicano la completa fruibilità degli ambienti.

Questo intervento urgente che l’Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere è volto al miglioramento delle condizioni di tenuta della copertura dell’edificio mediante le seguenti operazioni: · Rimozione del manto di copertura della parte centrale in cemento amianto (eternit) e dello strato sottostante in lana di vetro; · Sostituzione dello strato di coibentazione della copertura con nuovo materassino isolante; · Realizzazione di nuova copertura della parte centrale del tetto con lastre in lamiera recata preverniciata; · Sostituzione integrale della guaina della copertura piana della scena del teatro; · Sistemazione delle crepe nella muratura di tamponamento dei timpani delle coperture a botte; · Verifica e sistemazione della lattoneria della copertura e della siliconatura dei giunti; · Verifica e sistemazione mediante rappezzi della guaina artesiana nella parte di copertura a sud dei locali di deposito. I lavori saranno eseguiti in due step: il primo per la rimozione dell’eternit secondo tutte le norme di sicurezza previste dalla legge e dalle autorità sanitarie e il secondo step prevede la sistemazione delle guaine e dei giunti.

I lavori si completeranno entro fine gennaio 2020. Il progetto è stato svolto totalmente internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale e dall’arch. Marco Orizio. “In questo finire dell’anno riusciamo a dare sistemazione ad un problema urgente e improrogabile come quello delle infiltrazioni nella platea del teatro. Negli anni scorsi (2016 e 2017) si era provveduto a riparare la parte di copertura piana in lato nord che ospita i camerini e il palco del teatro e ora si fa un ulteriore intervento sul resto della copertura.

L’importanza che questo luogo riveste per l’attività culturale, educativa e scolastica che in esso viene svolta, ci ha portato a destinare le risorse per questo intervento. Grazie poi all’efficienza e professionalità dell’Ufficio Tecnico Comunale ed alla capacità manageriale e contabile dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio di Borgosatollo è stato possibile approvare ed avviare con celerità questo progetto. Passo dopo passo cerchiamo di mettere in buono stato manutentivo gli edifici pubblici, patrimonio di tutti i cittadini di Borgosatollo”. Marco Frusca – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo